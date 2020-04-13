На реконструкцию Волгоградского цирка выделят 1 миллиард 161 миллион 320 тысяч рублей. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал уже постановление об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию Волгоградского государственного цирка. Реализация проекта запланирована на 2021-2024 годы, финансирования работ будет вестись за счёт федерального бюджета.

Проектные и изыскательские работы начнутся в Волгоградском государственном цирке в следующем году — на них будет выделено из федерального бюджета 65 миллионов рублей. После подготовки проектно-сметной документации итоговая сумма реконструкции Волгоградского госцирка может быть скорректирована. Завершение капитального ремонта цирка предполагается в 2024 году.



