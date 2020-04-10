Исследовательский проект Билайн.Аналитика проанализировал изменения в профиле потребления клиентов Билайн в условиях самоизоляции. Ценность общения сейчас для клиентов играет важную роль. Последнюю неделю клиенты Билайн стали в 2 раза чаще звонить на «любимые номера» родных и близких, а также разговаривать дольше обычного. На 63% вырос объем дата-трафика в мессенджерах на одного пользователя, что может быть следствием роста интереса к голосовым и видеозвонкам.

ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ СНОВА В ТРЕНДЕ

Билайн.Аналитика отмечает, что с момента перехода россиян на самоизоляцию, голосовые звонки стали более востребованы, чем ранее. Рост голосовых звонков в сети Билайн составляет от 12 до 20% в зависимости от региона. Кроме этого, в среднем в день клиенты Билайн совершают на 5 раз звонков больше, чем ранее. А продолжительность звонков увеличилась на 50%. Звонки от 30 минут и выше чаще всего приходятся на групповые вызовы с помощью услуги «Билайн-секретарь», которую с момента перехода на удаленную работу стали подключать активнее.

Кроме этого, клиенты стали гораздо активнее звонить на «любимые номера» как внутри сети Билайн, так и на номера других операторов. Объем таких звонков на последнюю неделю вырос в 2 раза.

«ХОТЬ СТРОЧКУ ТЫ НАПИШИ»

С переходом на самоизоляцию абоненты Билайн стали намного больше пользоваться мессенджерами: согласно данным Билайн.Аналитика, приходящийся на одного пользователя трафик мессенджеров в «нерабочую неделю» вырос на 63% по сравнению с уровнем последней недели февраля. Трафик мессенджеров WhatsApp и Viber, в которых также есть возможность аудио и видеозвонков, в «нерабочую» неделю вырос на 55%.

Оставаясь дома в рамках самоизоляции, женщины активнее пользуются мессенджерами, чем мужчины: средний трафик в мессенджерах на одного пользователя женского пола за этот период вырос на 69% (у мужчин — на 58%).



