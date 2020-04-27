В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет запущена онлайн-выставка фотографий и короткометражных видеозарисовок «Выстояли и победили», в которых отображаются события того тяжёлого времени.

По данным РИАЦ, над проектом трудились энтузиасты на протяжении пяти лет. За эти годы было проведено 11 съёмок в 4 городах России. Участниками реконструкций стали более 900 человек, среди которых как представители молодого поколения, так и ветераны Великой Отечественной войны. Военные и гражданские, труженики тыла или атаки на передовой – за каждой фотографией стоит кропотливый и долгий труд более сотни человек. В каждой сцене – судьба не только героев снимков, но и тех, о ком они будут помнить и на кого они всегда будут равняться.

В честь 75-й годовщины Великой Победы сотни добровольцев планировали провести в крупнейших городах нашей родины серию фотовыставок, но в связи с карантином было принято решение опубликовать снимки на специально созданном сайте http://выстояли.рф , где абсолютно любой россиянин, независимо от нахождения населённого пункта, в котором он проживает, получит возможность посетить экспозицию в режиме онлайн.



