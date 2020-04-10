В ближайшее воскресенье волгоградцы смогут принять участие в сетевой акции «Поздравь Горьковку!», приуроченной к 120-летию главной библиотеки региона.

Сотрудники библиотеки просят своих креативных читателей, партнёров и друзей присоединиться к этой акции и выразить свои пожелания в любом удобном формате – в виде фотографий, коллажей, рисунков, видеопоздравлений; в стихотворной и прозаической форме. Электронная почта для поздравлений – [email protected] (Электронный читальный зал)

Сроки сетевой акции: с 12 апреля по 15 сентября 2020 года. Лучшие поздравления будут публиковаться на сайте библиотеки и в социальных медиа по мере поступления. Телефон для справок 8-927-512-97-10 (заведующая отделом Гончарова Мария Вячеславовна).



