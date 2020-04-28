Желающие могут увидеть картины волгоградского художника, которые показывают красоту русской природы. Посмотреть на картины можно в онлайн-формате в рамках выставки «От весны до весны», которая проходить в стенах Волгоградскаой областной детской художественной галереи. В силу известных причин детский музей временно закрыт, поэтому посетить его предлагают виртуально.

В экспозиции выставки представлены картины Галины Насуленко, их можно просмотреть на видео. В работах запечатлены красоты русской природы, архитектуры, разнообразие всех цветов нашей необъятной родины.

Картины Галины Насуленко приглашают в путешествие по Крыму. Там и старенький уютный дом, и тихая пристань, лодочка, море и горы. Потом вместе с художником зрители могут отправиться по Золотому Кольцу созерцать маленькие церквушки и большие храмы. А когда все «вернутся» домой, то получат возможность пройтись по улице Мира.



