«Царицынская опера» запускает онлайн показы своих спектаклей и концертов на официальном сайте театра. Онлайн показы будут проходить каждую неделю. Для этого на официальном сайте театра появилась кнопка «Онлайн-показ».

Помимо спектаклей на сайте можно будет посмотреть концерты «Чарующие звуки русского романса», «Душа грустит о небесах», «Два голоса среди молчания», «Цветы Монмартра», «Вечерок» и другие. Уже состоялся показ шедевра итальянского композитора Дж. Пуччини опера «Тоска» и оперы Дж. Ристори «Ариадна».



