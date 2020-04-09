Побывать в звёздном доме не выходя из дома можно с помощью виртуальных экскурсий Волгоградского планетария, который запустил на интернет-ресурсах учреждения online-проект «Лучше дома с астрономом». Проект представляет из себя цикл видеосюжетов о Звёздном доме Волгограда.

В рамках данного проекта освещается много интересных, исторических и возможно даже неожиданных для вас фактов, уделяется внимание архитектуре и экспонатам планетария.

Регулярно в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники, а также на канале планетария в видеосервисе YouTube будут публиковаться виртуальные экскурсии по учреждению. Параллельно с этим аудитория сможет познакомиться с лекторами научно методического отдела, методистами и экскурсоводами. Такие видеоролики ориентированы на самую широкую возрастную аудиторию.



