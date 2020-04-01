В Волгограде работы по уборке проезжей части дорог, а также тротуаров и остановочных павильонов ведутся в штатном режиме. Особое внимание уделяется влажной уборке улиц, которая сейчас ведется в круглосуточном режиме.

Как сообщают в администрации города, помимо влажной уборки на дороги выходят погрузчики, подметально-уборочные машины, в том числе ПУМ «Магистраль», тракторы-щетки, комбинированные машины и грузовики. В штатном режиме также осуществляется содержание общественных территорий — ежедневно специалисты убирают зеленые зоны, тротуары и др. При этом работы ведут только дежурные бригады, остальные специалисты предприятий, не задействованные в содержании улично-дорожной сети и общественных территорий, переведены на удаленный режим работы.

Малый трафик в дневные часы, а также уменьшение количества припаркованных на улицах личных автомобилей, позволяют технике муниципальных предприятий «Северное» и «ДСЭР Советского района» проводить уборку покрытия по всей ширине, включая крайние полосы проезжей части. Так, в Краснооктябрьском районе за минувшие сутки очищено свыше 300 тысяч квадратных метров проезжей части, а также порядка 70 тысяч квадратных метров пешеходных территорий. В Дзержинском районе силами МБУ «Северное» за тот же период обработано до 600 тысяч квадратных метров площадей. В самом северном, Тракторозаводском районе, дорожные службы провели очистку свыше 650 тысяч квадратных метров площадей, а в Кировском районе убрано более 320 тысяч квадратных метров.



