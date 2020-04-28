Глава города подписал постановление, согласно которому 29 апреля на территории Волгограда официально завершается отопительный сезон 2019-2020 гг. Решение о прекращении теплоснабжения принято на основании прогноза регионального центра по гидрометеорологии. В ближайшую неделю на территории города устанавливается теплая погода.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, среднесуточная температура воздуха на 29 апреля 2020 года составит + 10 градусов по Цельсию и будет повышаться в последующие дни.

В соответствии с жилищным законодательством РФ, отопительный сезон завершается по истечении пяти дней со среднесуточной температурой выше + 8 градусов по Цельсию. Ранее, в связи с неустановившейся погодой, периодическим понижением температуры атмосферного воздуха, администрация Волгограда приняла решение о продлении отопительного сезона, чтобы исключить возможность роста простудных заболеваний.

Напомним, что при подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг. в рамках ежегодной производственной программы энергорайоны ООО «Концессии теплоснабжения» провели гидроиспытания 1,95 тыс. км теплосетей. По их результатам компания отремонтировала суммарно по всем районам города 18,5 км теплотрасс. В 2019 году компания успешно подготовила к зиме 124 котельные, 271 центральный тепловой пункт, 46 насосных станций.



