Начиная с 6 апреля для волгоградцев заработал специальный троллейбусный маршрут, который свяжет северную и западную часть города. Троллейбусы будут курсировать от микрорайона Спартановка до больничного комплекса, через Первую продольную и улицу Комсомольскую.

На данный момент в городе работает 10 автобусных, один трамвайный и один троллейбусный маршрут, которые временно заменили регулярные пассажирские направления общественного транспорта. График работы спецмаршрутов составлялся во взаимодействии с крупными промышленными предприятиями, экстренными службами и организациями, осуществляющими обеспечение жизнедеятельности города. Спецмаршруты предназначены для тех, кто не имеет возможности трудиться удаленно и обязан выходить на работу.



