Жителей региона приглашают присоединиться к онлайн-эстафете «Агашинские строфы», которая стала вторым этапом патриотической акции «Альбом Победы». Участниками эстафеты могут стать все желающие, нужно всего лишь прочитать стихотворение Маргариты Агашиной «Горит на земле Волгограда», записать видео и опубликовать его в социальных сетях с хештегом #огоньволгограда.

Есть уже и первые участники, которыми стали воспитанники Поста №1: стихотворение Агашиной посвящено мальчишкам Волгограда, стоящим у Вечного огня на площади Павших борцов. К акции уже присоединяются все образовательные учреждения региона.

Напомним, патриотический марафон «Альбом Победы» начался на прошлой неделе с онлайн-уроков «Судьба солдата», посвященных участникам Великой Отечественной войны, их боевому и трудовому пути. В течение ближайших дней в регионе в дистанционном формате пройдет конкурс сочинений «Письмо Победителю», смотры стихов и открыток.

Лучшие фрагменты уроков и прочтение стихотворений размещаются ВКонтакте в сообществе «Альбом Победы», на сайтах школ, их страничках в соцсетях. Хештеги акции: #героирядом, #япомнюягоржусь, #альбомпобеды34, #потомкипобедителям. Итоги подведут 9 мая — в день празднования 75-летия Великой Победы.



