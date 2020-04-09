Планируется, что восстановительные работы в текущем году пройдут на 28 ериках и озерах Волго-Ахтубинской поймы. Отмечается, что к перечню объектов, где работы стартовали в 2019 году, в 2020 году добавятся 16 новых.

Восстановительными работами будут охвачены участок ерика Верблюд в районе хутора Бобры и города Краснослободска, а также ерики Гнилой, Дудак, Дудаченок, Осинки, Прорва, Чичера, Чачварин, Суходол, озера Самсоновское, Вшивое, Два Брата, Большой Ильмень, Песчанка, Кунак и озерная система Невидимка. На сегодняшний день завершены конкурсные процедуры и определена подрядная организация.

В рамках работ специалистам предстоит углубить дно, расчистить русла от донных отложений и бытового мусора, закрепить береговые откосы. На финальном этапе — посеять травы и высадить деревья.

К основному этапу — расчистке — подрядчики приступят после завершения паводка. До этого момента предстоит обустроить строительные площадки и подъезды к ним.

Работы на одном из объектов — озере Два Брата — завершатся уже в 2021 году, остальные пятнадцать проектов рассчитаны на три года.

Параллельно с расчисткой водных объектов идет проектирование комплекса гидротехнических сооружений для наполнения водой Ахтубы и всей поймы. Напомним, масштабный проект, инициированный губернатором Волгоградской области, поддержан руководством страны, его реализация позволит решить важнейшие экологические и социальные задачи, а также станет мощным импульсом для развития агропромышленного комплекса.



