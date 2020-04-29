Телеком-оператор «Дом.ru» приглашает поклонников компьютерных игр к участию в турнире #ИграемДома, организованном Федерацией компьютерного спорта России. Общий призовой фонд проекта – более двух миллионов рублей. Финалы проходят с комментариями, поэтому турнир интересен не только тем играет, но тем, кто любит наблюдать за кибербаталиями.

#ИграемДома – это серия бесплатных турниров для тех, кто находится на удалённом режиме работы и дистанционном обучении дома. Соревнования проходят в рамках программы «Киберспортсмен ФКС России» по таким дисциплинам как: Dota 2, Hearthstone, Counter-Strike: Global Offensive, Warcraft 3 и PlayerUnknown’s Battlegrounds. Расписание всех игр доступно на сайте проекта.

В рамках партнерства «Дом.ru» покажет трансляцию финала игр по Dota 2, а также совместно с организаторами – Федерацией компьютерного спорта России проведет прямой эфир с киберспортивным талантом студии аналитики RuHub Ярославом NS Кузнецовым. Кроме того, будет разыграно несколько высокоскоростных роутеров среди фанатов киберспорта. Прямые эфиры пройдут в официальных сообществах оператора и проекта во «ВКонтакте».

Турнир по Dota 2 состоит из двух онлайн-этапов: групповых отборочных игр и финала. Отборочные этапы проходят с 27 по 30 апреля, а финал — 2 мая. Участвовать может любая российская команда из 5 человек, возрастное ограничение – 14+. Призовой фонд игры – 270 тысяч. Заявку на участие можно подать уже сейчас.

«Каждый четвертый абонент «Дом.ru» интересуется темой гейминга: смотрит стримы, подключает игровые бонусы, выбирает высокие скорости, совершает покупки. Рады поддержать идею турнира и тех, кто сейчас дома. Мы делаем все, чтобы сигнал интернета был стабильным и скорости хватило на все. А это особенно важно геймерам, которые нуждаются в устойчивом сигнале интернета. Такие проекты как #ИграемДома дают участникам возможность получить игровой опыт и заработать на своем увлечении», — отмечает руководитель инновационных проектов «Дом.ru» Евгений Мандрик.

Подробнее о чемпионате – на официальной странице турнира #ИграемДома.



