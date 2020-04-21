Компания «Виво маркет» приступила ко второму этапу формирования и выдачи продуктовых наборов для школьников. Сейчас на Волгоградском комбинате питания идет отгрузка, фасовка и комплектация продуктов.



В работе участвуют более 350 сотрудников компании. Их привозят на комбинат специальным транспортом. В начале каждой смены обследуют здоровье людей с учетом общих требований пищевой безопасности, а также предписаний Роспотребнадзора в связи с коронавирусом.

Продуктовые наборы на этот раз будут состоять из двух частей: один пакет с набором продуктов из расчета на 10 или 12 учебных дней; и второй пакет с питанием еще на 4 дня. Таким образом, школьники льготных категорий будут обеспечены питанием до 30 апреля включительно. Речь идет о первоклассниках, детях из малообеспеченных и многодетных семей, школьниках с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах, ребятах, состоящих на учете у фтизиатра, и воспитанниках образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием.

В продуктовые наборы войдут: печенье нескольких видов, молоко ультрапастеризованное, макаронные изделия, крупы рисовая и манная, нектар, сок, чай пакетированный, сахар, кукурузные хлопья, подсолнечное масло.

Всего будет сформировано 19,5 тысяч наборов для школьников из пяти районов Волгограда: Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского и Красноармейского.

«Логистика и работа с поставщиками продуктов по школам уже налажена. Мы начали фасовку и комплектацию наборов практически за 5 дней до развоза, работаем в дневную и ночную смены. Мы уверены, что предприятие выполнит свои контрактные обязательства точно и в срок, с учетом всех требований безопасности», — сообщила директор Волгоградского комбината питания Мария Лязникова.



