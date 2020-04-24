Волгоградских родителей заранее предупредили о дате и времени. Процесс организован с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований: для обеспечения социального дистанцирования перед зданием нанесена специальная разметка, во время выдачи наборов каждые два часа проводится дезинфекция. Пакет на 12 учебных дней Дополнительный пакет

директор МОУ СШ № 89 Елена Андреева. «Меры безопасности у нас в школе соблюдаются в полном объеме. Родители приходят в масках, перчатках. Все работники школы, которые участвуют в выдаче, также имеют маски, перчатки, дезинфицируются столы, ручки. Выдача наборов идет по графику. Поставщик выполнил все обязательства по доставке продовольственных наборов», — отметила

«У нас в школе все организовано очень хорошо, меня все устраивает, все спокойно», — добавила жительница Волгограда Ирина Шлемина.

Елена Седых, мама первоклассника из МОУ СШ №128: «это все нам помогает как-то справляться с ситуацией. В первый раз манку давали – это хорошо. Сын очень хорошо манку ест, ну и рисовую кашку, соки любит, рожки отвариваем. Все любим, все кушаем». , мама первоклассника из МОУ СШ №128: «это все нам помогает как-то справляться с ситуацией. В первый раз манку давали – это хорошо. Сын очень хорошо манку ест, ну и рисовую кашку, соки любит, рожки отвариваем. Все любим, все кушаем».

Алена Чуварева также довольна полученным набором. «Так как у меня ребенок инвалид, то у нас продуктовая корзина немножко другая. В первый раз нам дали бутылку масла, молоко, две пачки риса. Там был геркулес, печенье, сок, сахар. А сейчас, смотрю, там еще сок и печенья и масло дополнительно. Плов мы готовим, овсянку мой ребенок любит. Масло и сахар всегда нужны. Хорошо, что молоко ультрапастеризованное, оно долго хранится». Мама ученицы Лицея №7также довольна полученным набором. «Так как у меня ребенок инвалид, то у нас продуктовая корзина немножко другая. В первый раз нам дали бутылку масла, молоко, две пачки риса. Там был геркулес, печенье, сок, сахар. А сейчас, смотрю, там еще сок и печенья и масло дополнительно. Плов мы готовим, овсянку мой ребенок любит. Масло и сахар всегда нужны. Хорошо, что молоко ультрапастеризованное, оно долго хранится».



