Начиная с 13 апреля на территории региона вводится особый противопожарный режим. Во время его действия запрещается разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ. Помимо этого жителям запрещено посещать природные парки, леса, государственные охотничьи угодья.

По информации регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, в муниципальных образованиях будут проводиться межведомственные рейды по выявлению нарушений гражданами дополнительных требований пожарной безопасности с участием представителей органов местного самоуправления, сотрудников профильных ведомств, областной противопожарной службы, территориальных административных комиссий, ГУ МЧС России по Волгоградской области, полиции, лесничеств. В условиях особого противопожарного режима сумма наложенного штрафа возрастает вдвое.

Кроме того, в муниципальных образованиях будет усилена профилактическая и разъяснительная работа с населением, организовано патрулирование с привлечением членов казачьих и добровольных пожарных дружин в населенных пунктах, дачных и садоводческих обществах, опашка границ поселений.

Отметим, что особый противопожарный режим был введен на основании постановления губернатора Волгоградской области от 10 апреля 2020 года.



