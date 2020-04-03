На полях региона уже было посеяно первые 50 тысяч гектаров яровых культур. Всего же яровой сев предстоит провести на площади 1,5 миллиона гектаров. Государственная финансовая поддержка аграриев на 1 апреля уже составила около 650 миллионов рублей.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, хозяйства в южных районах области уже приступили к севу ранних культур. На сегодня яровые зерновые размещены на площади около 30 тысяч гектаров, масличные — на 17 тысячах гектаров. Всего весной предстоит провести сев на площади 1,5 миллиона гектаров — в этом случае площадь под культурами с учетом осенних работ составит свыше 3 миллионов гектаров.

К завершению подходит боронование почвы и озимых зерновых — обработано более 800 тысяч гектаров. В целом же этот показатель составит 900 тысяч гектаров, что почти на 20% выше уровня прошлого года.

На особом контроле — проведение запланированного объема работ в овощеводческой сфере. Планируется, что в 2020 году площадь под овощами составит порядка 18 тысяч гектаров. В совокупности с применением качественных семян, современных агротехнологий, развитием мелиорации это позволит собрать урожай на уровне не ниже прошлогоднего. Напомним, сегодня в этой отрасли заняты 50 крупных сельхозорганизаций и 900 КФХ.

В хозяйствах сформированы запасы семян, удобрений, горюче-смазочных материалов. Для финансового обеспечения весенне-полевых работ сельхозтоваропроизводителям оказана государственная поддержка: около 330 миллионов составила погектарная компенсирующая субсидия; порядка 200 миллионов — погектарная стимулирующая субсидия. С учетом других мер общая сумма поддержки на текущую дату достигла 650 миллионов рублей.



