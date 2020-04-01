Начиная с 1 апреля в Волгоградской области устанавливается пожароопасный сезон, который продлится до 31 октября текущего года. Жителям напоминают, что в связи с повышенной угрозой возникновения ландшафтных и лесных возгораний нужно быть предельно осторожными с огнем и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, во время действия пожароопасного сезона на территории региона категорически запрещен самовольный пал сухой растительности. В лесах нельзя разводить костры, бросать горящие спички, окурки, стекло, а также материалы, промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами.

За нарушение правил пожарной безопасности предусматривается административная ответственность. Штраф для граждан может составить от полутора тысяч до четырех тысяч рублей.

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области призывает жителей региона при обнаружении лесных пожаров незамедлительно сообщать по единому федеральному номеру лесного хозяйства: 8-800-100-94-00, в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 8(8442) 30-89-89 или на Единый номер службы спасения 112.