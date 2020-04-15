С 13 апреля в регионе ввели особый противопожарный режим, в рамках которого действует ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Чтобы разъяснить жителям и гостям региона правила поведения во время действия данного режима сотрудники подведомственных Облкомприроды природных парков включились в активную разъяснительную работу по неукоснительному соблюдению правил поведения на природе.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в этом году экологи планируют провести в общей сложности более 60 рейдов, в том числе пять с участием пожарных. К моменту объявления главой региона особого противопожарного режима в Приэльтонье уже проведена опашка степных биоценозов на протяжении 150 км. В ближайшее время будет установлен дополнительный противопожарный аншлаг.

Также на реальную угрозу лесных и степных пожаров обращают внимание жителей сел и хуторов сотрудники природного парка «Цимлянские пески». Экологи предупреждают: в 90 случаях из 100 причиной природных пожаров является человеческая халатность. Брошенный на сухую траву или листву окурок, непогашенная спичка, разведённый без необходимых предосторожностей или оставленный без присмотра костер — всё это потенциальные источники возможного бедствия. В границах природного парка наряду с лесными массивами расположены сенокосные угодья. Собственники и арендаторы таких участков обязаны иметь технически исправные, оборудованные искрогасителями все необходимые средства пожаротушения.

За соблюдением установленного режима следят госинспекторы облкомприроды, работники лесничеств, природных парков, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность.



