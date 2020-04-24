В регионе стартовала масштабная патриотическая онлайн-акция, приуроченная к 75-летию Победы. Участниками акции станут дети, учителя и родители, которые в условиях самоизоляции объединяют усилия, чтобы еще раз выразить благодарность старшему поколению, вспомнить историю жизни и подвига дедов и прадедов. Первые мероприятия марафона состоялись сегодня в 200 школах региона.

Акция проводится по инициативе «Волонтеров Победы» и Совета молодых педагогов Волгоградской области. Ее участниками станут школьники, студенты колледжей, техникумов и вузов, волонтеры. Хештеги акции: #героирядом, #япомнюягоржусь, #альбомпобеды34, #потомкипобедителям.

В течение ближайших недель в регионе в дистанционном формате пройдут уроки «Судьба солдата», онлайн-эстафета «Агашинские строфы», конкурс сочинений «Письмо Победителю», конкурсы стихов и открыток. Школьники и студенты после изучения архивных документов представят свои исторические исследования. Итоги акции «Альбом Победы» подведут 9 Мая.

Патриотическая акция «Альбом Победы» объединила не только школы. В ней принимают участие и учреждения дополнительного образования — например, детский технопарк «Кванториум» организовал онлайн-марафон «Техника, с которой мы победили». Своими наработками волгоградские педагоги делятся с представителями других регионов страны. Сохранение исторической памяти – одна из главных задач.



