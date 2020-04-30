Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает познакомиться в новым блоком «Перекресток культур», который был запущен в рамках проекта «Музей в гаджете: Сарепта онлайн». С помощью блока виртуальные посетители смогут познакомиться с культурой, историей и бытом народов, которые жили в Сарепте или по соседству с ней на протяжении нескольких веков.

Как сообщают в пресс-службе музея-заповедника, каждый сможет узнать уникальные факты о традиционных занятиях, праздниках и кухне народов Нижнего Поволжья: немцев, татар, калмыков, русских. Гости смогут прогуляться по этнографическим выставкам музея-заповедника «Старая Сарепта» и познакомиться с уникальными экспонатами из его фондов.

В рамках проекта гости узнают о старинном калмыцком эпосе «Джангар», из какой посуды сарептяне пили арбузный кофе, какие, всем известные слова можно прочесть на блюде для хлеба, хранящемся в русской избе в музее-заповеднике «Старая Сарепта» и много других интересных фактов.

Сегодня вам всего лишь нужен гаджет, чтобы, не выходя из дома, познакомиться с культурой народов Нижнего Поволжья.



