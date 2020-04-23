В регионе завершились работы по высадке саженцев, которые проходили в рамках акции «Сад Памяти». Во время акции в городских парках и скверах, на землях лесного фонда было высажено более 600 тысяч сеянцев и саженцев сосны, акации, ясеня, дуба, абрикоса, березы и других деревьев на площади более 220 гектаров.

Заключительными мероприятиями в рамках акции стала высадка саженцев тополя, березы, сосны и акации. Работы проведены подведомственными Облкомприроды лесничествами в оптимальные агротехнические сроки, до наступления сухой и жаркой погоды.

Напомним, в рамках акции «Сад памяти», объявленной Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России, по всей стране будет высажено 27 миллионов деревьев. Главная цель проекта — сохранить память о тех, кто встал на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны.



