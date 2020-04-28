Сотрудники Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова ведут подготовку выставки «Война на холсте как память поколений», которая будет открыта после отмены ограничительных мероприятий в связи с пандемией COVID19. Выставка будет представлена на двух площадках: в Волгограде в здании центрального универмага, где в ближайшие годы будет организован современный культурный центр на базе Музея Машкова, а затем в Москве в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Выставка представляет собой уникальный проект, который был создан к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На протяжении трёх лет в дар городу-герою Волгограду была передана значительная коллекция произведений, посвящённых темам войны и мира. Они были созданы профессиональными художниками и любителями разных национальностей из более чем 30 регионов России и зарубежья (Волгоградской области, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Калмыкии, Азербайджана, Алтайского края, Ставропольского края, Крыма, Адыгеи, Красноярского края, Пермского края, Калужской области, Кемеровской области, Республики Татарстан, Архангельской области, Хакасии, Ивановской области, Рязанской области, Ленинградской области, Москвы, Чувашии, Республики Коми, Мурманской области, Забайкальского края, Осетии и других).

Коллекция насчитывает более 130 произведений живописи, графики, две скульптурных композиции. На полотнах изображены как ожесточенные бои, так и сцены мирного времени. Все картины написаны или очевидцами военных событий, или теми, кто был рядом с ними – внуком по историям деда, матерью, ожидающей возвращения сына, участниками и ветеранами по воспоминаниям о далеких фронтовых годах. Например, одна из таких картин – «Сталинградская битва. Перевал» – принадлежит кисти Александра Коротова, участника боевых действий под Сталинградом. На ней изображены реальные люди – его однополчане. Эта картина экспонировалась в одном из музеев Ивановской области. Сам художник уже умер. Узнав об этой акции, его сын посчитал важным передать картину на Сталинградскую землю.

Проект ставит цели сохранения исторической памяти, противодействия искажению исторической правды, патриотического воспитания. Способствует интеграции общества, обращаясь к творчеству мастеров разных поколений и национальностей.

Отметим, региональная выставка «Война на холсте как память поколений» является частью федерального проекта «Историческая память» и реализуется Волгоградским региональным отделением партии «Единая Россия», соорганизаторами являются Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова и Центр культуры, досуга и молодежной политики Красноармейского района Волгограда.