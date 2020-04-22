На территории региональных лесничеств завершились весенние работы по посадке и посеву леса. Новые насаждения заняли площади более чем 1300 гектаров — именно такой объем работ был запланирован в регионе в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, за время работ лесники высадили более 5 млн. штук сеянцев сосны, акации, ясеня и вяза на общей площади 1188 га. Кроме того, проведен посев желудей дуба для создания дубовых насаждений на площади 112 га.

Посадка леса проведена на территории всех 22 лесничеств. Самые большие участки созданы в Даниловском и Арчединском лесничествах – по 105 га в каждом; в Михайловском лесничестве культуры высадили на 100 га, в Урюпинском – более 70 га. Одними из первых работы закончили в Ольховском, Светлоярском и Лещевском лесничествах.

В работе были задействованы более 400 сотрудников лесничеств и 50 агрегатов, из которых 5 лесопосадочных машин закуплено в этом году в рамках проекта «Сохранение лесов. Волгоградская область». Таким образом, работники лесного хозяйства выполнили основную задачу — закончили весенние лесопосадочные работы на территории региона в оптимальные агротехнические сроки.

Отметим, благодаря участию региона в федеральном проекте «Сохранение лесов. Волгоградская область», ежегодно растут объемы лесовосстановления. В прошлом году площадь, занятая новыми зелеными насаждениями, составила 1250 га, в этом – 1300 га. Перед лесниками стоит задача довести к 2024 году этот показатель до 1700 га.



