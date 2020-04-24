На строительной площадке будущей школы на 500 мест в Городищенском районе подрядная организация завершила общестроительные и отделочные работы. Возводимая школа расположена в поселке Степной Россошинского сельского поселения Городищенского района.

По информации облстроя, подрядная организация «Приволжтрансстрой» уже приступила к озеленению территории (уже высажены более 150 деревьев и кустарников), Также ведутся работы по укладке искусственного покрытия на территории стадиона. В помещениях школы устанавливают технологическое оборудование; идет пусконаладка лифтового оборудования. В течение ближайших недель объект будет готов к сдаче в эксплуатацию.

Напомним, современная школа в Степном включает в себя 20 учебных классов, конференц-зал, мастерские, столовую, кабинеты черчения и рисования, информатики, робототехники, зал для музыкальных занятий, спортзал, библиотеку, оборудованную широкополосным доступом в интернет, мультимедийной системой. Здание приспособлено для безбарьерного доступа маломобильных групп. За отопление отвечает автономная газовая котельная.



