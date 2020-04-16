Работы по подготовке фонтанов к летнему сезону стартовали в Центральном районе Волгограда. В ближайшие недели профилактические и пусконаладочные работы стартуют во всех районах Волгограда.

По данным РИАЦ, на данный момент сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» проводят работы на самом знаменитом фонтане областного центра «Детский хоровод» на площади перед центральным железнодорожным вокзалом. Специалисты проверяют состояние инженерных систем, очищают облицовочные плиты и внутреннюю чашу сооружения.

Также ведутся работы и на фонтане «Искусство», с чаши уже сняли настил, защищающий оборудование в зимнее время. В ближайшие дни коммунальная служба начнет расконсервацию системы сооружения перед запуском.

На ряде объектов в преддверии сезона проведут дополнительную модернизацию систем. Так, новое мощное оборудование появится на фонтанах Красноармейского района. Перед запуском, который обычно происходит в преддверии лета, городские фонтаны пройдут тестовые испытания.



