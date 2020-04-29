В этом году на 9 мая привычного парада в честь Дня Победы не будет, но зато волгоградцы смогут увидеть военную авиацию. В День победы экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й Армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совершат пролет в парадном строю над городом-героем Волгоградом.

По данным пресс-службы Южного военного округа, экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолетов Су- 24М, Су-25, Су-27 и Су-34 совершат демонстрационный пролет парами на высотах от 100 до 300 метров на скоростях от 250 до 600 км/ч 9 мая в 10:00 по местному времени.

Всего экипажи боевой авиации 4-й Армии ВВС и ПВО ЮВО пролетят над

13-ю городами Юга России, а также в небе над столицей Армении городе Ереване. Будут задействованы вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34,

Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29, всего около 200 воздушных судов.



