Планируется, что в текущем году в новое жилье переедут 1010 человек. Такую информацию озвучивают в комитете строительства Волгоградской области. Фонд содействия реформированию ЖКХ уже одобрил заявки региона на расселение 18 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья в Волгограде и Волжском. Общая сумма поддержки, направленная на реализацию программы в течение трех лет, составит порядка 893,4 миллиона рублей.

Как сообщает облстрой, в 2020 году из аварийного жилого фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года, переедут 1010 человек, а уже в 2021 году предстоит расселить 18,46 тысячи аварийных квадратных метров в Красноармейском, Кировском, Дзержинском районах Волгограда, Ерзовке Городищенского района, где проживают более тысячи человек. В 2022 году показатель для региона — 23,98 тысячи квадратных метров в Красноармейском, Тракторозаводском, Центральном, Кировском, Советском, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах областного центра, расселение порядка 1330 жильцов. Адресный перечень сформирован муниципальными образованиями.

По приоритетному региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2025 года предстоит расселить 171,4 тысячи квадратных метров аварийного фонда на территории 25 муниципальных образований. Новые квартиры получат 11,4 тысячи жителей. Общий объем финансирования составляет более семи миллиардов рублей.



