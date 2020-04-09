Почта России напомнила об удобном варианте оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, не выходя из дома и без использования интернета. Оплату через почтальона по достоинству оценят пенсионеры, а также те горожане, у кого не подключен интернет и отсутствует возможность установить мобильные приложения. Каждый волгоградец найдет для себя удобный способ оплаты.

В условиях самоизоляции и опасности распространения коронавирусной инфекции приоритетными остаются бесконтактные способы оплаты коммунальных услуг.

Остается возможность оплатить услуги ЖКХ в отделениях Сбербанка и Почты России для абонентов, которым не подходят способы оплаты «не выходя из дома».

Организации непрерывного цикла и предприятия жизнеобеспечения продолжают работать и обслуживать волгоградцев. Компании просят горожан воздержаться от посещения отделений без крайней необходимости, а пользоваться дистанционными каналами обслуживания. Наше будущее зависит от осознанного поведения сейчас. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!



