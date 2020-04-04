Управляющие компании ООО «УК ЖКХ города Волгограда» отменили начисление пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, начиная с марта 2020 года. Кроме того, при оплате задолженности полностью абонент освобождается от оплаты пени за все предыдущие периоды задолженности.

Учитывая вынужденные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и их влияние на экономическую ситуацию города, управляющие компании пошли навстречу потребителям и отменили начисление пени, несмотря на то, что компании продолжают предоставлять услуги ЖКХ в полном объеме.

Отметим, что кассы очного обслуживания всех отделений Сбербанка с 6 по 30 апреля по обслуживанию физических лиц будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Обращаем внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни также будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

• 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

• 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

• 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

В условиях карантина и самоизоляции рекомендуем использовать бесконтактные способы оплаты по интернету или через мобильные приложения на смартфонах:

на сайте ivc34.ru;

в личном кабинете на сайте ivc34.ru;

через мобильное приложение «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»;

в личном кабинете «Сбербанк Online»;

через мобильное приложение «Сбербанк Online».

Напоминаем, что в условиях нестабильности крайне опасно накапливать задолженности, рано или поздно их все равно придется оплачивать, ведь плата за жилищно-коммунальные услуги – это обязанность, установленная законом.

Просим абонентов со всей ответственностью отнестись к режиму самоизоляции: исключить встречи с родственниками и друзьями, выходить из дома только в случае крайней необходимости, а также переходить на электронные платежи, учиться пользоваться личным кабинетом для оплаты услуг ЖКХ. От осознанности и социальной ответственности каждого волгоградца зависит общее будущее всей страны.

Берегите себя и своих близких!



