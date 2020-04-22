В связи с введением на территории Волгоградской области режима самоизоляции населения, как профилактической меры в целях нераспространения коронавирусной инфекции, отмечается увеличение образования ТКО, и особенно крупногабаритных отходов на площадках накопления.

Несмотря на объявленные в регионе нерабочие дни до 30 апреля 2020 года и принятие оперативных мер по противодействию распространения вируса COVID-19, грузчики и водители спецавтотранспорта ООО «Управление отходами — Волгоград» остаются в зоне повышенного риска во время пандемии. Регоператор продолжает непрерывный сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Компанией проводится обязательные мероприятия по дезинфекции мусоровозов и производственных помещений.

Устойчивая работа спецтехники регионального оператора требует постоянных расходов на приобретение топлива и выполнение ремонтных работ. Обращаемся к Вам с убедительной просьбой — своевременно оплачивать коммунальные услуги! Оплачивая услуги, Вы обеспечиваете бесперебойную работу техники по своевременному вывозу отходов.

Сегодня жители Волгоградской области могут оплатить услуги по «Обращению с ТКО» не выходя из дома, используя систему ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ, в том числе:

в личном кабинете на сайте ООО «Управление отходами — Волгоград»;

в личном кабинете на сайте АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г.Волгограда» ivc 34.ru;

с помощью мобильного приложения «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»;

в личном кабинете «Сбербанк Online»;

с помощью мобильного приложения «Сбербанк Online»;

через сайт «Почты России» pochta.ru в разделе «Финансовые услуги»;

через мобильное приложение «Почта России».

Напомним, с 30 марта 2020 года временно приостановлен личный прием граждан по адресам ул. Новороссийская, д.5 и ул. Новороссийская, д.14Б. После окончания периода самоизоляции личный прием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет осуществляться по новому адресу ул. Коммунистическая д.40 (7 этаж, вход в здание Сбербанк с противоположной стороны). В настоящее время по всем вопросам жители могут обратиться по следующим каналам связи:

8-800-350-43-48 – по общим вопросам (пн-вс с 08:00 до 20:00);

8-937-743-90-82 – по вопросам задолженности (пн-пт с 09:00 до 18:00);

8-937-743-90-83 – по договорным вопросам (пн-пт с 09:00 до 18:00);

8-937-743-90-98 – по вопросам расчётов и начислений (пн-пт с 09:00 до 18:00);

[email protected] — по общим вопросам.

Уважаемые жители, во избежание распространения новой коронавирусной инфекции, просим Вас складировать отходы только в мусорные контейнеры. Использованные медицинские маски и перчатки необходимо складировать ОТДЕЛЬНО в несколько пакетов и плотно упаковывать.

Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает работать и обслуживать потребителей!

Берегите себя и своих близких! #мыработаемдлявас #оставайтесьдома #вместесправимся



