Аграрии региона вывели Волгоградскую область на третье место по производству овощей. За 2019 год было собрано 1015,7 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта. Регион занял 3 место в Российской Федерации по объемам производства, после Республики Дагестан и Астраханской области. Об этом сообщает Волгоградстат.

По данным РИАЦ, на сегодняшний день Волгоградская область является крупнейшим производителем лука репчатого (21% всего российского производства), моркови столовой (16%), тыквы (8%), томатов, огурцов, свеклы и кабачков (4-5%), капусты (2%). По объемам производства моркови столовой и лука репчатого сельхозпроизводители региона занимают 1 место в стране, тыквы и огурцов – 2 и 3 место соответственно.



