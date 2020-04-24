Волгоградцам предлагают взглянуть на фотографии самой знаменитой сарептской семьи в цвете, которые представлены в рамках «Недели российской горчицы» и проекта «Сарепта: картинки из прошлого». Сотрудники музея наполнили старинные чёрно-белые снимки семьи Глич цветом так, словно они сделаны на современный фотоаппарат.

На фото изображены представители разных поколений семейства Гличей – династии горчичных фабрикантов Сарепты, создателей всемирно известной в XIX веке марки «Сарептская горчица», ведущих производителей горчичного масла, порошка и столовой горчицы в России в то время, благотворителей. Это ещё маленький Людвиг-Фердинанд Глич – сын основателя династии И.К. Глича. В будущем, вместе со своим братом Константином он выстроит в Сарепте крупный горчичный завод с самым передовым на то время оборудованием. Его супруга Адельхейд.

На веранде в кругу семьи отдыхает Альберт Глич, сын Людвига-Фердинанда и Адельхейд Глич. Он успешно продолжал традиции семьи, расширяя рынки сбыта горчицы как в России, так и за рубежом. Также можно увидеть фото последнего представителя династии сарептских горчичных фабрикантов Пауля Глича, известного тем, что организовал и финансово обеспечивал детский сад в Сарепте для детей рабочих завода. Со смертью Пауля Глича в 1917 г. династия самых известных в России производителей горчицы прервалась. После Октябрьской революции 1917 г. семья Гличей эмигрировала на историческую родину в Швейцарию.

Напомним, первыми иллюстрациями в рамках проекта «Сарепта: картинки из прошлого» были фотографии видов Сарепты XIX века: церковная площадь и ее окрестности.



