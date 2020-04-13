Начиная с 13 апреля на специальный маршрут «ВГТЗ — Ельшанка» вывели скоростные трамваи, которые будут работать для сотрудников организаций и предприятий жизнеобеспечения города, в том числе работников учреждений здравоохранения с 6:00 до 21:00. На линию выйдут 16 составов.

По данным РИАЦ, скоростные трамваи будут работать по расписанию буднего дня. Первый рейс от станции «ВГТЗ» отправится в 05:54, от станции «Ельшанка» — 05:49. Последнее отправление электротранспорта в 19:55 со стороны Тракторозаводского района и в 20:44 из Советского района.

На подземных станциях вводятся дополнительные меры профилактики: работники МУП «Метроэлектротранс» обеспечат регулярную обработку дезинфицирующими средствами всех поверхностей в помещениях станций, на усиленный режим работы будут переведены системы вентиляции для ускоренного обмена воздуха. Как и на всех действующих специальных маршрутах, после каждого рейса на конечных остановках линии скоростного трамвая поручни и пассажирские сиденья обрабатываются спецраствором на основе хлорсодержащих препаратов. После смены, уже непосредственно на территории депо, электротранспорт проходит полную санобработку.

С учетом работы скоростного трамвая, соединяющего центр города с его северной частью, изменится маршрут следования специального автобуса № 95. С 13 апреля транспорт переходит в челночный режим от своей конечной остановки в Кировском районе до ж/д вокзала – это позволит значительно сократить интервал между рейсами и также снизит загруженность автобусов.

С понедельника по пятницу весь спецтранспорт работает по расписанию буднего дня, но с окончанием движения в 21:00, в субботу и воскресенье – в утренние и вечерние часы с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 20:00.



