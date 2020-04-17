В период с 13 по 17 апреля для Волжской ГЭС был установлен режим максимальных сбросов, что благоприятно сказалось на ситуации с заполнением Волго-Ахтубинской поймы. На данный момент специалисты оценивают водохозяйственную обстановку, как удовлетворительную — наибольший объем воды поступает в расчищенные за последние шесть лет ерики и озера.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, волгоградские экологи приступили к обследованию Волго-Ахтубинской поймы. В центре внимания — наполняемость объектов в условиях максимальных сбросов через Волгоградский гидроузел. В соответствии с решением межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, в течение пяти дней расходы составят 25 тысяч кубометров в секунду. Такие объемы определены на фоне маловодья в регионах Волжско-Камского бассейна, чтобы равномерно распределить ресурсы.

Однако важно подчеркнуть, что в этом году пик половодья приходится на более ранние сроки — это обеспечит большее наполнение ериков и озер поймы даже с учетом текущего объема воды.

Как показывает мониторинг гидрологической ситуации, сегодня большее обводнение получают именно те участки, где ранее произвели расчистку и установили ГТС. Особенно специалисты выделяют ерик Аверкин, Каширин, озерную систему Чайка и протоку до нее от ерика Дегтярного. Благодаря строительству водопропускного сооружения у поселка Великий Октябрь вода поступила в ерик Песчаный, который долгие годы оставался сухим.



