В пресс-службе Приволжской ЖД сообщили об изменениях в расписании поездов дальнего следования, это связано со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Так, в связи со снижением спроса отменяется курсирование поезда № 9/10 Саратов – Москва отправлением из Саратова с 15 апреля, из Москвы – с 16 апреля.

Временно сокращена периодичность курсирования следующих поездов:

– № 1/2 Волгоград – Москва до 24 апреля будет отправляться из Волгограда по четным дням, с 25 апреля по 11 мая – ежедневно, с 12 мая – по четным дням. Из Москвы данный поезд будет отправляться по нечетным дням до 25 апреля, с 26 апреля по 12 мая – ежедневно, с 13 мая – по нечетным дням;

– № 5/6 Астрахань – Москва до 23 апреля будет отправляться из Астрахани по нечётным дням, с 24 апреля по 12 мая – ежедневно, с 13 мая – по нечетным дням. Из Москвы данный поезд будет отправляться по чётным дням до 24 апреля, с 25 апреля по 13 мая – ежедневно, с 14 мая – по четным дням;

– № 41/42 Волгоград – Астрахань с 13 апреля будет отправляться из Волгограда и Астрахани 4 раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям);

– № 89/90 Волгоград – Санкт-Петербург с 23 апреля будет отправляться из Волгограда по нечетным дням. Из Санкт-Петербурга данный поезд будет отправляться по четным дням с 24 апреля.

Корректировка графика курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Для сохранения устойчивого межрегионального сообщения решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются.

Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за билеты, приобретенные в отмененные поезда. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте «РЖД».

С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД». При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг «РЖД» незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости – увеличит предложение для пассажиров.



