Тепличные хозяйства региона продолжают наращивать объемы производства. Уже за текущий год в теплицах вырастили более 22 тысяч тонн овощей, этот показатель в 1,5 раза превышает прошлогодний за аналогичный период.

По информации облкомсельхоза, производство огурцов выросло на 50% — собрано 17 тысяч тонн; вдвое увеличилось производство томатов — до 5,1 тысячи тонн.

Наращивать объемы выпускаемой продукции позволяет эффективная реализация инвестиционных проектов: за последние пять лет площадь теплиц выросла в 2,5 раза — с 48 до 115 гектаров. Годовое производство тепличных овощей увеличилось до 71,3 тысяч тонн в 2019 году. Это больше на 8,3 тысячи тонн, чем в 2018-м, и почти на 30 тысяч тонн, чем в 2014-м.



