Волжская ГЭС начала работать в режиме специального весеннего пропуска. Среднесуточные сбросные расходы в режиме специального весеннего попуска с 6 по 9 апреля составят 14500 ± 500 м³/с, 10 апреля – 15000 — 15500 м³/с.

Решение Росводресурсов о режимах работы Волгоградского гидроузла связано с ростом притока в водохранилища на Каме и началом специального весеннего попуска на Нижнюю Волгу.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.



