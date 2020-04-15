Начиная с 15 апреля в Волгограде начинает работать ещё один автобусный маршрут, который будет ходить на линии «Аллея Героев — Нижний поселок ВГТЗ». Обслуживать маршрут будут 20 автобусов, с интервалом движения в утренние и вечерние часы 6 — 8 минут.

По данным РИАЦ, специальный маршрут №20 «Аллея Героев — Нижний поселок ВГТЗ» дополнит работу еще четырех направлений, связывающих центр города с северными районами: специального автобусного маршрута №21 «Ж/д вокзал – Пос. ГЭС», специальных троллейбусных маршрутов №8 «Спартановка — Тулака» и №9 «Спартановка – Детский центр», а также линию скоростного трамвая по спецмаршруту «ВГТЗ — Ельшанка».



