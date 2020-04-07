Ряд поездов дальнего следования временно прекратили своё движение, об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД». Начиная с 7 апреля 2020 года будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования АО «ФПК», 53 поезда будут временно отменены. В частности, временно сокращена периодичность курсирования поезда №15/16 Волгоград – Москва (он будет отправляться из Волгограда раз в четыре дня, начиная с 7 апреля, из Москвы – с той же периодичностью, начиная с 8 апреля).

Отменяются следующие поезда:

— №17/18 Саратов – Москва отправлением из Саратова с 7 апреля, из Москвы – с 8 апреля;

— № 302/301 Грозный – Волгоград отправлением из Грозного с 6 апреля, из Волгограда – с 7 апреля.

— №213/214 Саратов – Ростов-на-Дону отправлением из Саратова с 8 апреля по 24 мая (кроме 16 мая), из Ростова-на-Дону – с 9 апреля по 25 мая (кроме 17 мая);

— №239/240 Саратов – Москва отправлением из Саратова 16, 28 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая, из Москвы –­ 17, 29 апреля, 5, 6, 8, 12, 13 мая.

Для сохранения устойчивого межрегионального сообщения решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются.

Корректировка графика курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.



