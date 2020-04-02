В условиях всеобщего режима самоизоляции «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» продолжают работать и в полном объеме поставлять ресурсы по своим зонам ответственности. Следуя рекомендациям Минтруда России, РСО перевели часть сотрудников на удаленный режим работы, но на производстве и качестве поставляемых услуг это не отразится. Все системы водо-, теплоснабжения и канализации работают в штатном режиме, оборудование технически исправно, параметры сетей круглосуточно контролируются единой диспетчерской службой. В таком же режиме принимает заявки и обращения клиентский центр.

Аварийно-ремонтный персонал «Концессий водоснабжения» в количестве 22-х аварийных бригад осуществляет ежедневное круглосуточное дежурство, укомплектован специализированной автотранспортной техникой в количестве 76 единиц. В «Концессиях теплоснабжения» на круглосуточном дежурстве находятся 28 бригад ремонтного персонала и 66 единиц автоспецтехники. Также, для поддержания оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации на складах сформирован достаточный запас материалов и хим.реагентов.

В целом, за период самоизоляции с 28 марта по 1 апреля объем потребления ресурсов не изменился: волгоградцам транспортировано 1011,4 тыс./м3 питьевой воды, сточных вод очищено 843,6 тыс./м3. Это сравнимо с обыкновенными выходными днями и объясняется простым фактом: то количество воды, которое горожане потребляли на работе, теперь используется дома. А долю холодной воды, потребляемой предприятиями общепита, волгоградцы используют для приготовления пищи дома и других домашних дел.

Похожая ситуация наблюдается и на канализационных сетях города: за нерабочие дни устранено всего 74 засора, что говорит о формирования культуры потребления горожан. При возросшей нагрузке на внутридомовые сети канализации крайне важно использовать туалет и ванную комнату по прямому назначению, для всего остального есть мусорное ведро.

Чтобы обеспечить волгоградцев комфортом во время самоизоляции, тысячи работников ЖКХ каждый день выходят на работу. Концессии призывают отнестись с уважением к их нелегкому труду и поддержать простыми действиями: оставайтесь дома, отложите встречи с друзьями, не засоряйте канализацию. От осознанных действий горожан сейчас зависит очень многое.



