В Волгограде апрель ознаменован не только введением всеобщего режима самоизоляции, но и официальным наступлением пожароопасного сезона. Ресурсоснабжающие организации «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» готовы к непрерывной поставке ресурса в условиях особого противопожарного режима. Компании принимают исчерпывающие меры пожарной безопасности, а также отрабатывают практические действия в случае возникновения нештатных ситуаций.

Поставщики ресурсов приводят производственные участки, сооружения и места производства работ в соответствие с требованиями пожарной безопасности: очищают территории от сухой травы, камыша, мусора и других горючих материалов, а также осуществляют строгий контроль за соблюдением правил обращения с огнем.

«Концессии водоснабжения» совместно с пожарными подразделениями МЧС России по Волгоградской области проводят плановое весеннее обследование источников наружного противопожарного водоснабжения. Всего на территории города насчитывается 3822 пожарных гидранта. Они установлены в водопроводных колодцах и позволяют в считанные минуты подключить пожарный автомобиль к источнику водоснабжения. Специалисты проверяют техническую исправность пожарных гидрантов, в случае необходимости гидрант ремонтируется или меняется на новый. Также обновляют и таблички, указывающие место их расположения.

«Концессии теплоснабжения» провели учебные тренировки с участием аварийно-спасательной службы на территории опасных производственных объектов. Во всех пяти энергорайонах «Концессии теплоснабжения» персонал котельных отработал практические действия в случае возникновения аварийной ситуации, повлекшей возможное возникновение пожара.

Последняя такая тренировка успешно прошла 26 марта на территории котельной квартала 1308 в Красноармейском районе совместно с МУ «Служба спасения Волгограда». Согласно легенде, в котельной произошел взрыв газовоздушной смеси в топке или газоходах котла. Инцидент мог привести к возникновению пожароопасной ситуации, а также к гибели персонала. Работники «Концессий теплоснабжения» отработали совместные действия со спасателями, а также практические навыки по предупреждению возможных осложнений и созданию необходимых условий для успешной локализации и ликвидации аварии.

Весна – время открытия дачного сезона, многие волгоградцы принимают решение проводить самоизоляцию за пределами города. Ресурсоснабжающие организации призывают быть предельно внимательными и не забывать о правилах пожарной безопасности: не сжигайте мусор в ветреную погоду, не бросайте спички и окурки в сухую траву, используйте только исправное электрооборудование и не забывайте выключать его.



