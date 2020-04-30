Согласно Указу Президента, майские праздники в 2020 году продлятся 11 дней. Долгие выходные не распространяются на ресурсоснабжающие организации. «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» продолжают работать и в полном объеме поставлять ресурсы по своим зонам ответственности.

Все системы холодного, горячего водоснабжения и канализации работают в штатном режиме, оборудование технически исправно, параметры сетей круглосуточно контролируются. На водопроводных и тепловых сетях круглосуточно дежурят бригады аварийно-восстановительных работ и более 100 единиц автоспецтехники, в том числе каналопромывочные машины, откачивающая техника, большие и малые экскаваторы, автокраны и крано-манипуляторные установки. Для оперативного реагирования на нештатные ситуации на складах сформирован достаточный запас материалов и реагентов. В обеих компаниях на все майские праздники определены дежурные руководители.

Заявки, касающиеся водоснабжения и водоотведения, как и в будние дни, принимаются по телефону круглосуточного клиентского центра. Его номер 8 (8442) 99-67-96.

Заявки, связанные с подачей горячей воды, принимаются в диспетчерских службах тепловых сетей:

26-47-06 — Центральная диспетчерская служба

74-01-46 — Тракторозаводский район

33-41-46 — Краснооктябрьский район

23-61-37 — Центральный район

48-62-03 — Дзержинский район

97-07-77 — Ворошиловский район

46-02-89 — Советский район

44-85-89 — Кировский район

67-11-06 — Красноармейский район

Длинные праздничные дни всегда создают дополнительную нагрузку на сети канализации. Чтобы избежать засоров с неприятно пахнущими последствиями, просим вас выбрасывать бытовые отходы в мусоропровод или контейнеры.



