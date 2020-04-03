На региональном уровне приняты новые меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, — заседание оперативного штаба провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Главой региона подписано новое постановление, определяющее комплекс принимаемых мер. Помимо изменения сроков действия режима домашней самоизоляции, также внесены дополнения в список причин, по которым жители могут покинуть дома, и ряд других изменений.

В соответствии с Указом Президента РФ и решением главного государственного санитарного врача по Волгоградской области, исходя из реальной обстановки, на территории региона принято решение продлить до 30 апреля 2020 года режим самоизоляции, который предполагает особый порядок передвижения людей и общественного транспорта, ограничивает работу предприятий и организаций.

Кроме того, дополнен список случаев, когда жителям можно покидать дома: к ранее сформированному перечню добавился пункт «следование на личном транспорте или легковом такси от места жительства к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам и обратно».

Также в постановлении отмечено, что ограничения могут не распространяться на народных дружинников и членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр. Но только в том случае, если они заняты в охране общественного порядка совместно с правоохранительными органами.

В частности, в постановлении отмечено: если работодатель не может перевести сотрудников на дистанционную занятость, в соответствии с трудовым законодательством он должен организовать перевозку сотрудников с места жительства к месту работы и обратно, обеспечив уборку транспорта с применением дезинфицирующих средств.



