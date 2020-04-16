В Волгограде специалисты уже приступили к завершающему этапу реставрации монумента «Родина-мать зовёт!». Напомним, что работы на главной высоте России по реставрации монумента стартовали в 2017 года и велись в несколько этапов.

На первом этапе работ специалисты провели замену канатов, удерживающих каркас монумента, далее были проведены работы по реставрации внутренней поверхности, противоаварийные работы и замена инженерных сетей. Затем были установлены строительные леса, и началась реставрация наружной поверхности, в ходе которой было устранено более 180 тысяч различных дефектов, более 11 км трещин. Также проведены работы по возвращению стилобату монумента первоначальной авторской формы. В настоящее время производится благоустройство прилегающей территории, которое будет полностью завершено к 9 мая.



