На время проведения дезинфекции подземной части линии скоростного трамвая с 25 по 26 апреля транспортное предприятие «Метроэлектротранс» приостановит работу скоростных трамваев. На альтернативные волгоградской «подземке» троллейбусные спецмаршруты МУП «МЭТ» выпустит дополнительные единицы транспорта.

Как сообщают в городской администрации, для обеспечения безопасности граждан транспортное предприятие проводит регулярную обработку дезинфицирующими средствами всего подвижного состава: сотрудники предприятия после каждого рейса специальным раствором обрабатывают поручни, терминалы, пассажирские сиденья, входные двери и стекла. В закрытом режиме проводится и дезинфекция препаратами с пролонгированным действием всех шести подземных станций скоростного трамвая.

В субботу и воскресенье дополнительные единицы подвижного состава выйдут на спецмаршрут троллейбуса № 8 «Спартановка — Тулака», в утренние и вечерние часы на направлении будут работать 17 троллейбусов с интервалом движения порядка 7 минут. Сетевой интервал специальных троллейбусных маршрутов №8 «Спартановка — Тулака» и №9 «Спартановка – Детский центр» составит порядка 3 минут.

Напомним, что с понедельника по пятницу весь спецтранспорт работает по расписанию буднего дня, но с окончанием движения в 21:00, в субботу и воскресенье – в утренние и вечерние часы с 6:30 до 9600 и с 16:30 до 20:00.



