На площадке строительства нового моста через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК), который входить в первый этап строительства обхода Волгограда, возвели уже пять опор, еще семь находятся в работе. Всего на этом искусственном сооружении необходимо устроить 27 опор.

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, пока работы ведутся преимущественно на правом берегу канала, но уже в ближайшее время строители начнут возведение опор с левой стороны водоема, что позволит подойти непосредственно к надвижке пролетов мостового перехода через канал.

фото пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград фото пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Помимо возведения моста продолжается строительство основного хода дороги — на объект уже завезено порядка 400 тыс. кубометров песка для формирования насыпи будущего транспортного обхода.

Строительство первого этапа обхода Волгограда протяженностью 12 км началось в 2019 году. Помимо возведения моста через Волго-Донской судоходный канал, на участке построят три транспортных развязки, которые обеспечат выезд на федеральные трассы Р-22 «Каспий» (астраханское и элистинское направления) и на региональную автодорогу Волгоград-Котельниково-Сальск, а также обеспечат въезд в областной центр.

В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы по второму и третьему этапам строительства обхода. Завершить проектирование планируется в текущем году, после чего будут определены сроки производства работ.



