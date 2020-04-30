На улице Коммунистическая произошла просадка асфальта над городскими коммуникациями. Под местом повреждения дорожного полотна пролегает водопроводный ввод к туристическому вокзалу, поблизости проходит тепловая трасса.

Сети водоснабжения и тепловые коммуникации не были повреждены. В тот же день «Концессии водоснабжения» оперативно засыпали повреждение дорожного полотна. Восстановление асфальтобетонного покрытия будет выполнено в ближайшее время. Жителям ближайших домов можно не беспокоиться – работы не повлекут за собой никаких ограничений в поставке ресурсов.



