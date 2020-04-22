Популярный проект Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова «Первая улица Мира», на период действия самоизоляции переходит в виртуальное пространство. Данный проект действует уже второй год и за это время только набирает популярность.

Как сообщает пресс-служба музея, посетителям предлагают присоединиться к проекту в онлайн. Для этого на сайте Музея Машкова размещены мастер-классы от художника Марии Мелиховой, а также начата публикация видеоматериалов, посвящённых воспоминаниям горожан. Сейчас можно посмотреть интересное интервью с жителями улицы Мира Валентиной Петровной Четверговой и Александром Давидовичем Добрушиным. Далее планируется регулярное добавление видеоматериалов, которые можно будет увидеть в разделе «Выставки и события» официального сайта Музея Машкова.

Музейная команда проекта «Первая улица Мира» приносить сердечную благодарность тем, кто принял участие в интервью и поделился с нами своими бесценными воспоминаниями о периоде возрождения Сталинграда. Авторы проекта будут рады принять воспоминания жителей улицы Мира, которые можно присылать по электронной почте [email protected]



