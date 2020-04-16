Туристический сезон в этом году начнется позже обычного, это связанно с эпидемиологической ситуацией в стране. Но сотрудники природных парков времени не теряют и уже начали подготовку ко встрече с будущими туристами.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в рамках работ специалисты проведут благоустройство зеленых стоянок, а также разработают новые туристические маршруты.

Так, сотрудники природного парка «Донской» уже приводят в порядок зону отдыха в районе паромной переправы у станицы Трёхостровской. В этом году к уже имеющимся оборудованным 33 беседкам добавится 5 новых. Кроме того, будут расширены зоны для размещения палаток, размещены мангальные площадки, установленные плетеные ограждения. Развитие инфраструктуры предоставит возможности для отдыха на зеленой стоянке 250 человек ежедневно.

Аналогичная работа проводится в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». В прошлом году на песчаном берегу Волги была создана новая стоянка «Бакалда». Сегодня она оборудуется беседками, мангальными зонами, благоустраивается пляж.

Также в этом году природный парк планирует приступить к реализации проекта по благоустройству озера лотосов в поселке Красный Буксир. Здесь должна появиться зона рекреации, где туристы смогут не только полюбоваться цветением лотоса орехоносного, но и отдохнуть в уютной беседке.



